Parapendista di 68 anni precipita dopo il decollo a Santo Stefano del Sole, ricoverato con fratture

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo un incidente in parapendio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel territorio di Santo Stefano del Sole, in provincia di Avellino. L'uomo, originario di Fontanarosa, era decollato dal campo volo Irpinia Fly quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in una zona impervia poco distante dal punto di partenza. L’allarme è stato lanciato da un altro parapendista presente nell’area.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Avellino con una squadra partita dalla sede centrale. I soccorritori hanno raggiunto il ferito a piedi e, insieme al personale sanitario del 118, lo hanno stabilizzato prima di sistemarlo su una barella e trasportarlo fino al campo volo.

Nel frattempo era atterrato l’elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano, che ha preso in carico il 68enne per il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Il velivolo è atterrato al campo sportivo del capoluogo, dove era presente un’ulteriore squadra dei Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza nelle operazioni di atterraggio e decollo.

Il 68enne ha riportato diverse fratture ed è stato affidato alle cure dei medici. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche la Polizia di Stato, la Polizia Municipale e i carabinieri della stazione di Salza Irpina.