Trasporto pubblico a Napoli

Palazzo rischia di crollare sui binari, treni sospesi per un mese tra Napoli e Torre Annunziata Istituite delle navette bus sostitutive per il periodo dell’interruzione della linea ferroviaria, necessaria alla messa in sicurezza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un palazzo rischia di crollare sui binari, sospesi per almeno un mese i treni Fs tra Napoli San Giovanni Barra e Torre Annunziata. In sostituzione ci saranno a disposizione delle navette bus per tutto il periodo dell'interruzione. Lo ha comunicato Rfi, Reti Ferroviarie Italiane, spiegando anche la necessità di effettuare le modifiche alla circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Napoli San Giovanni Barra, sulla linea convenzionale Napoli-Nocera Inferiore-Salerno.

La Linea è stata sospesa ieri, 3 febbraio 2022, a seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco di un edificio privato pericolante a ridosso della linea ferroviaria. "In attesa dei provvedimenti amministrativi – scrive Rfi – e per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio, che potrebbero proseguire fino a 30 giorni, i treni saranno limitati e sostituiti con bus nella tratta tra Torre Annunziata e Napoli San Giovanni Barra". Una volta arrivati a Torre Annunziata, quindi, bisognerà scendere e proseguire con il bus la corsa per Napoli, e viceversa. Disagi, purtroppo, inevitabili, a causa dei controlli che si stanno effettuando sull'edificio.

Una situazione simile era accaduto all'inizio di dicembre a Napoli città. A causa di un edificio pericolante a San Giovanni a Teduccio, nella zona a ridosso del Ponte dei Francesi, nei pressi della Croce Rossa, l'Anm è stata costretta in quell'occasione a sospendere il tram linea 4 per le verifiche. L'azienda napoletana della mobilità ha poi istituito una navetta bus sostitutiva. I tram sono stati poi sospesi per lungo tempo e solo nel mese di gennaio sono stati riattivati, una volta completate tutte le verifiche necessarie.