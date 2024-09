video suggerito

Palazzo in fiamme a Napoli, c’è un morto: incendio in una casa a Pianura Palazzo in fiamme in via Torre Poerio a Pianura. All’interno trovato il corpo carbonizzato di una persona. Indaga la Squadra Mobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato questa notte in un palazzo a Napoli, nel quartiere di Pianura. C'è un morto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno trovato all'interno di uno degli appartamenti andati a fuoco il corpo senza vita di una persona ancora in corso di identificazione. Immediato anche l'intervento della Polizia di Stato, che è arrivata con gli agenti della Squadra Mobile che stanno indagando su quanto avvenuto. Sul posto anche il pm di turno.

Il rogo è scoppiato in un palazzo che si trova in via Torre Poerio a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Sul posto sono arrivati per primi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di richiesta di ausilio da parte dei Vigili del Fuoco, intenti a domare le fiamme dell'incendio. Nel corso delle attività, poi, all’interno dello stabile interessato dalle fiamme, è stato rinvenuto privo di vita un soggetto (in corso di identificazione).

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Non si sa al momento se l'incendio sia di origine dolosa o accidentale. Solo i successivi rilievi tecnici dei vigili del fuoco e della polizia di stato potranno chiarire la matrice del rogo. Il corpo della vittima è stato sequestrato della magistratura e portato all'obitorio di Napoli, per essere successivamente sottoposto agli esami autoptici dai quali potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire la causa della morte – se dovuta al rogo o precedente – l'orario del decesso e altre circostanze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.