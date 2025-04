Appicca tre incendi nella notte tra Ercolano e Portici: arrestato piromane di 20 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Nella notte appena trascorsa, un giovane uomo di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per incendio doloso plurimo: il giovane ha infatti appiccato tre roghi tra Portici ed Ercolano, nella provincia di Napoli. Nella fattispecie, durate un servizio di controllo del territorio, i poliziotti del commissariato Portici-Ercolano, a seguito di una nota pervenuta dalla Sala Operativa, sono intervenuti in via de Lauzieres a Portici per la segnalazione di un incendio. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che un cassonetto della raccolta indumenti usati era stato dato alle fiamme, che si erano propagate anche a un'automobile in sosta lì vicino. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, che hanno riferito ai poliziotti di aver domato, poco prima, un incendio simile nella vicina Ercolano.

Pertanto, gli agenti della Polizia di Stato si sono messi alla ricerca dei possibili autori e, giunti in via delle Madonnelle a Ercolano, hanno notato un uomo intento ad appiccare un incendio a un cumulo di rifiuti posizionato al centro della strada; raggiunto e bloccato, l'uomo è stato trovato in possesso di un accendino. Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad accertare che il piromane era responsabile anche dell'incendio al cassonetto della raccolta indumenti usati a Portici; l'uomo, come detto 20enne, con precedenti di polizia, è stato pertanto tratto in arresto.