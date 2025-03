video suggerito

Costumista morto a Capri, emerse fratture costali sul corpo di Luca Canfora Avviata la seconda autopsia sul corpo di Luca Canfora, il costumista morto a Capri durante la realizzazione di Parthenope di Sorrentino; emerse delle fratture costali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Canfora

Dai primi accertamenti medico-legali svolti oggi sui resti di Luca Canfora, costumista di "Parthenope", film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, sarebbero emerse delle fratture costali, ritenute di lieve entità rispetto ad una caduta da una altezza considerevole; si tratterebbe di lesioni già rilevate negli accertamenti post mortem. Il corpo era stato trovato da un canoista a Capri il 1 settembre 2023, mentre sull'isola azzurra si giravano le scene del film.

Canfora, noto e apprezzato costumista, con Sorrentino aveva lavorato anche per il film Youth e la serie The Young Pope. Del 51enne si erano perse le tracce dopo le riprese di alcune scene di Parthenope, riguardanti un suicidio dai Giardini di Augusto. Il corpo era stato trovato il giorno successivo nei pressi della scogliera sottostante il set. Secondo l'ipotesi degli inquirenti il 51enne si sarebbe suicidato, ma secondo la famiglia le condizioni del corpo non erano compatibili con una caduta da un'altezza di circa cento metri.

Sulla vicenda la Procura di Napoli (sostituto procuratore Silvio Pavia) ha aperto un fascicolo, con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, che aveva portato nei giorni scorsi alla riesumazione dei resti di Canfora e quindi ad una seconda autopsia, che è stata effettuata oggi. Nell'ambito dei nuovi accertamenti è stata eseguita anche una Tac i cui esiti saranno a disposizione dei medici nei prossimi giorni.

Leggi anche Nuove indagini sulla morte di Luca Canfora, costumista dei film di Paolo Sorrentino

Le nuove indagini sono state avviate sulla base di una relazione di parte presentata dalla famiglia Canfora, che ha sempre nutrito dubbi sull'ipotesi del suicidio; Giuseppe Canfora, fratello del 51enne, è stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Napoli un paio di settimane fa.