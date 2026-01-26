Palazzo crollato a Casoria: sgomberate altre case, il numero degli sfollati sale a 115

Sale a 115 il numero dei residenti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a seguito del crollo parziale di un palazzo a Casoria, in provincia di Napoli: oggi sono state sgomberate altre abitazioni, con ulteriori 25 persone sfollate, dopo nuove verifiche sulla condotta idrica. Il cedimento risale alla notte tra il 22 e il 23 gennaio; poche ore prima l'edificio era stato evacuato: dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano avvertito un boato, era stata scoperta una grossa perdita d'acqua.

Buonajuto: "Tempestività ha evitato tragedia"

Questa mattina sul posto, in via Cavour, è andato il consigliere regionale campano Ciro Buonajuto, insieme all'architetto Alessandro Puzone, per verificare l'evoluzione delle operazioni di assistenza e per portare la propria solidarietà al sindaco di Casoria, Raffaele Bene. "Voglio sottolineare – ha detto Buonajuto – che la tempestività con cui si è agito ha evitato una tragedia, sarebbe bastato un ritardo di poche ore per trovarci davanti a una strage. È fondamentale che tutte le istituzioni continuino a lavorare in modo coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini e offrire supporto a chi oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà. I fondi per gli alloggi alternativi sono stati già stanziati, ora si deve accelerare per la messa in sicurezza degli edifici".

Vigilanti anti sciacalli in strada

Per l'assistenza agli sfollati è in campo, dai primi minuti dell'emergenza, la Protezione Civile col supporto dell'Asl Napoli 2 Nord. Una sessantina di persone sono state alloggiate presso gli hotel messi a disposizione dalla Regione Campania, un'altra trentina hanno trovato accoglienza presso parenti e amici. Sono state effettuate verifiche nel sottosuolo per scongiurare altri crolli e, anche a seguito di un vertice in Prefettura, è stato disposto l'allestimento di una tensostruttura per la distribuzione di beni di prima necessità; è stato inoltre predisposto un servizio di vigilanza antisciacallaggio h24 a cura delle forze di polizia.