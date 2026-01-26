napoli
video suggerito
video suggerito

Palazzo crollato a Casoria: sgomberate altre case, il numero degli sfollati sale a 115

Dopo nuovi controlli sono stati sgomberati altri appartamenti per il crollo dell’edificio a Casoria (Napoli); sfollate ulteriori 15 persone, il numero totale dei residenti senza casa arriva a 115.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sale a 115 il numero dei residenti che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a seguito del crollo parziale di un palazzo a Casoria, in provincia di Napoli: oggi sono state sgomberate altre abitazioni, con ulteriori 25 persone sfollate, dopo nuove verifiche sulla condotta idrica. Il cedimento risale alla notte tra il 22 e il 23 gennaio; poche ore prima l'edificio era stato evacuato: dopo le segnalazioni dei residenti, che avevano avvertito un boato, era stata scoperta una grossa perdita d'acqua.

Buonajuto: "Tempestività ha evitato tragedia"

Questa mattina sul posto, in via Cavour, è andato il consigliere regionale campano Ciro Buonajuto, insieme all'architetto Alessandro Puzone, per verificare l'evoluzione delle operazioni di assistenza e per portare la propria solidarietà al sindaco di Casoria, Raffaele Bene. "Voglio sottolineare – ha detto Buonajuto – che la tempestività con cui si è agito ha evitato una tragedia, sarebbe bastato un ritardo di poche ore per trovarci davanti a una strage. È fondamentale che tutte le istituzioni continuino a lavorare in modo coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini e offrire supporto a chi oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà. I fondi per gli alloggi alternativi sono stati già stanziati, ora si deve accelerare per la messa in sicurezza degli edifici".

Vigilanti anti sciacalli in strada

Per l'assistenza agli sfollati è in campo, dai primi minuti dell'emergenza, la Protezione Civile col supporto dell'Asl Napoli 2 Nord. Una sessantina di persone sono state alloggiate presso gli hotel messi a disposizione dalla Regione Campania, un'altra trentina hanno trovato accoglienza presso parenti e amici. Sono state effettuate verifiche nel sottosuolo per scongiurare altri crolli e, anche a seguito di un vertice in Prefettura, è stato disposto l'allestimento di una tensostruttura per la distribuzione di beni di prima necessità; è stato inoltre predisposto un servizio di vigilanza antisciacallaggio h24 a cura delle forze di polizia.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Regione, nella prima giunta di Fico salario minimo e dimensionamento scolastico
Il cognato di Mastella in Regione: Giuditta collaboratore dell'assessora all'Agricoltura
Chi dirigerà gli uffici della Campania a Bruxelles? In pole position c'è Ciro Borriello
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views