Palazzine occupate abusivamente, arrivano i carabinieri: denunciate 20 persone

Venti persone denunciate dai carabinieri per l'occupazione abusiva di alloggi popolari. Almeno 5gli appartamenti che i militari dell'Arma hanno scoperto fossero occupati abusivamente, su un totale di 15 all'interno della stessa palazzina. La vicenda è accaduta a Caserta, in via Dietro Corte, nella zone orientale del capoluogo, non lontano dall'Acquedotto Carolino e dalla Valle di Maddaloni.

I carabinieri si sono recati in una palazzina composta da 15 appartamenti dopo aver incrociato i dati catastali forniti dal comune casertano con quelli degli effettivi occupanti delle abitazione, scoprendo che cinque di queste abitazioni erano occupate da persone che erano abusive. In tutto, venti le persone identificate e denunciate in stato di libertà dai carabinieri di Caserta per aver occupato senza alcun diritto i cinque alloggi popolari di proprietà del comune di Caserta. Ora la vicenda passerà ai giudici del Tribunale che dovranno decidere come intervenire. Non è escluso che gli occupanti possano decidere, come già visto in casi analoghi, di lasciare le abitazioni e restituirle spontaneamente al Comune di Caserta.