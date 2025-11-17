Padre e figlio pugnalati in strada, il ragazzo ricoverato al Cardarelli: accoltellatore in fuga

Immagine di repertorio

Padre e figlio accoltellati in strada e soccorsi al Parco San Sossio di Somma Vesuviana. L'aggressore è fuggito ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 16 novembre. Le vittime sono il papà di 45 anni e il figlio di 26. Entrambi sarebbero stati colpiti con diversi fendenti da una persona non meglio identificata armata di coltello. Subito soccorsi dall'ambulanza del 118 dell'Asl di Napoli. Hanno ricevuto le prime cure mediche dal personale sanitario e sono stati poi trasportati al Pronto Soccorso ospedaliero. Il 45enne è stato portato all’ospedale del Mare, nella zona orientale di Napoli, dove, dopo gli accertamenti del caso e le cure mediche, è stato dimesso. Il più giovane, invece, è in condizioni peggiori, ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli", dove è ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, secondo i medici che lo stanno assistendo.

Aggressore in fuga, indagano i carabinieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna. I militari dell'Arma si sono recati nel parco San Sossio di Somma Vesuviana dove hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, individuare sia la matrice che il luogo dei fatti. Al momento, infatti, si hanno solo sommarie informazioni. Gli investigatori stanno vagliando anche le testimonianze delle vittime, alla ricerca di ulteriori elementi che possano aiutare ad identificare il responsabile dell'aggressione.