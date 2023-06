Padre e figlio morti in incidente aereo nel Casertano, due indagati per omicidio colposo Indagati per omicidio colposo i titolari della struttura da cui è partito l’ultraleggero che si è schiantato a Cellole uccidendo le due persone a bordo.

A cura di Nico Falco

Il luogo dello schianto, a Cellole (Caserta)

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati due persone per l'incidente aereo in cui sono morti Luigi Amatore ed Enrico Amatore, padre e figlio di 62 e 21 anni, residenti a Mugnano, nel Napoletano; si tratta dei titolari della struttura da cui è partito il velivolo su cui viaggiavano le vittime, un ultraleggero Tecnam, che ora risultano indagati nell'ambito dell'inchiesta come da prassi.

L'incidente, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, risale allo scorso 10 giugno. Stando a quanto accertato alla guida del piccolo aeroplano, un Tecnam p2002 Sierra, marche di identificazione I-7275, c'era Enrico Amatore, che studiava per prendere il brevetto. Intorno alle 10.40, dopo circa mezz'ora di volo, mentre era sul territorio di Cellole, in provincia di Caserta, il velivolo è precipitato in un campo di ulivi e si è schiantato in un canale di irrigazione. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare per le due persone a bordo, probabilmente decedute nell'impatto col suolo; sul posto erano arrivati anche i Vigili del Fuoco per recuperare i corpi, ormai senza vita.

Oltre all'inchiesta della magistratura era stata avviata anche quella dell'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che aveva inviato un proprio investigatore a Cellole, sul luogo dello schianto, per i primi sopralluoghi e per gli accertamenti del caso; non si esclude, al momento, che la tragedia possa essere stata causata da un malfunzionamento della strumentazione di bordo dell'ultraleggero, che potrebbe aver portato alla perdita di controllo da parte del pilota.