Chi sono Enrico Amatore e il padre Luigi, le due vittime dell’incidente aereo nel Casertano Le due vittime dell’incidente aereo a Cellole (Caserta) sono Enrico Amatore e il padre Luigi, 21 e 64 anni; la dinamica è in fase di accertamento.

A cura di Nico Falco

Luigi Amatore, 64 anni, e il figlio Enrico Amatore, 21 anni, entrambi originari di Mugnano (Napoli), sono le due vittime dell'incidente aereo avvenuto questa mattina nel Casertano: il piper su cui stavano viaggiando, decollato da Castel Volturno, è caduto per cause in corso di accertamenti nel territorio di Cellole. Nell'impatto, avvenuto in una zona disabitata, il monomotore è andato completamente distrutto; i soccorritori non hanno potuto fare altro che costatare il decesso di entrambi i passeggeri.

Enrico Amatore, in passato cestista della Delfino Mugnano, tra le squadre dilettantistiche di basket più note del territorio, voleva prendere il brevetto di volo. "Una tragedia che spegne il sogno di un ragazzo brillante, che studiava perché voleva diventare pilota", ha detto di lui don Antonio Di Guida, parroco della Chiesa di San Biagio. Il padre era agente della Polizia Municipale in pensione. Le due vittime sono rispettivamente figlio e marito della dirigente scolastica del liceo Segre, Lina Varriale.

La famiglia, ha proseguito il parroco, era molto vicina alla parrocchia e lo stesso Enrico fino a qualche tempo fa partecipava all'Acr, l'Azione cattolica ragazzi. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, con un post sui social ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia a nome dell'Amministrazione.

Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti. L'Ansv, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha avviato una inchiesta e ha inviato un proprio investigatore a cellule per i primi sopralluoghi, al fine di determinare i motivi dello schianto del piccolo aereo ultraleggero Tecnam p2002 Sierra, marche di identificazione I-7275.