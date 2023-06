Cade aereo Piper con 2 persone a bordo, precipitato in area non abitata a Cellole (Caserta) Precipita un Piper nel Casertano con due persone a bordo in provincia di Caserta, ricerche in corso.

A cura di Redazione Napoli

Dramma nel Casertano, dove un velivolo Piper è precipitato, rovinando in un'area non abitata. Il fatto è avvenuto nell'area ricadente nel comune di Cellole. A bordo dell'aereo due persone. Il velivolo è finito in un canalone: sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno avviato la ricerche delle persone.