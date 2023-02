Otto rapine in un mese, benzinaio picchiato con mazza di ferro: presa banda nel Nolano Arrestati 3 giovani nel Nolano, accusati di essere i componenti della banda che ha messo a segno 8 rapine ad attività commerciali nel marzo 2022.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbero messo a segno otto rapine nel giro di appena un mese, tutte nel marzo 2022, assaltando attività commerciali della provincia di Napoli. Senza farsi scrupolo di usare la violenza: in uno dei raid un benzinaio era stato colpito ripetutamente alla testa con una mazza di ferro. Con queste accuse sono finiti agli arresti Francesco Tusa, 34 anni, Vincenzo Schiavariello, 34 anni, e Gennaro Salinas, 25 anni.

Nei confronti dei tre, al termine di indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Nola, il Tribunale locale ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere; il provvedimento è stato eseguito dai militari, Schiavariello era già detenuto per altra causa. I tre sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso, di rapina e lesioni aggravate.

Otto raid in un mese, presi rapinatori seriali

I carabinieri della stazione di Saviano sono arrivati ai tre indagando su diverse rapine avvenute tutte nel marzo 2022 in vari comuni del Napoletano. Dalle ricostruzioni, effettuate anche grazie alla visione di telecamere di sorveglianza, e dalle testimonianze delle vittime, i carabinieri ritenevano che dietro almeno ad otto di queste ci fosse stata sempre la stessa banda; ad accomunare i colpi anche il modus operandi: i rapinatori si muovevano in tre e con le stesse modalità.

Il raid più violento ad Ottaviano, quando venne assaltato un distributore di carburante. Uno dei dipendenti venne aggredito da tre criminali, che lo colpirono ripetutamente con una mazza di ferro alle braccia e alla testa; accompagnato in ospedale, l'uomo riportò un trauma cranico e un trauma contusivo alla mano e al polso sinistro.