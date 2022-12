Bimbi con influenza e bronchioliti in pronto soccorso al Santobono: 450 accessi al giorno Sono 450 gli accessi al giorno al Pronto Soccorso dell’ospedale pediatrico in questi giorni. Allarme influenza e bronchioliti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli preso d'assalto dai bimbi con influenza stagionale e bronchiolite. “Sono circa 450 gli accessi al giorno nel pronto soccorso, soprattutto per influenza e bronchioliti – secondo i dati del nosocomio partenopeo, contattato da Fanpage.it – rispetto ad una media di circa 200 accessi quotidiani, in un periodo normale. Ma si contano anche altre patologie, oltre a quelle che attaccano le vie respiratorie”.

Allarme bronchiolite al Santobono

Ad oggi, metà dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria risulta infetto dal virus respiratorio sinciziale che provoca la bronchiolite, cioè l'infiammazione dei bronchioli, i più piccoli passaggi di aria dei polmoni. Si tratta di bambini molto piccoli, che hanno meno di 18 mesi. Negli scorsi giorni due bimbi con bronchiolite sono stati ricoverati in terapia intensiva, altri due in sub-intensiva.

La bronchiolite non è da sottovalutare, perché, se non curata adeguatamente, può comportare complicazioni anche serie per i bimbi. Inizia come un banale raffreddore e si trasforma, in breve tempo, in una patologia respiratoria più importante. La presenza di tosse, difficoltà respiratoria, sonnolenza, rifiuto dell’alimentazione possono essere segnali di questa infezione.

Leggi anche Al Santobono preparato l'albero di Natale con i doni per i bimbi malati oncologici

Per cercare di evitare l'infezione i rimedi sono quelli raccomandati di solito dai medici: uso di mascherine, evitare di entrare a contatto con i bambini se si è raffreddati, evitare ambienti affollati.