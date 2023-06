Va in ospedale con dolore al petto e muore, tensioni con i familiari al Pellegrini: aggrediti i poliziotti Tensioni con la polizia all’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo la morte di un uomo colto da malore. Denunciate due persone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Va in ospedale lamentando dolori al petto, gli vengono fatti i primi controlli, ma, mentre si trova nel presidio sanitario per altri esami, va in arresto cardiaco e muore, nonostante il tentativo di salvataggio da parte del personale medico. La notizia sconvolge familiari e amici che si precipitano al pronto soccorso dell'Ospedale Pellegrini della Pignasecca. Si verificano tensioni con le forze dell'ordine. Pugni sull'auto della polizia e minacce agli agenti. Ma nessun danno all'ospedale o aggressioni al personale medico sanitario. L'episodio è accaduto ieri sera, attorno alle ore 20,00. Il paziente deceduto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe un uomo di 29 anni napoletano. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto, sono arrivati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Montecalvario, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa. Le forze dell'ordine sono intervenute presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per una segnalazione di una ressa al pronto soccorso. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da numerose persone ed una di esse ha colpito con dei pugni il cofano anteriore dell’auto di servizio minacciando gli operatori ma è stata bloccata. Poco dopo, anche il padre di quest’ultima ha inveito contro di loro rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino a quando, anch’egli, è stato bloccato.

Denunciate die persone di 53 e 31 anni

I due, un 53enne e un 31enne napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, il 31enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, mentre il padre anche per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.