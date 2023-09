Ospedale Cardarelli, Filomena Liccardi nuovo primario del Pronto Soccorso: fu la prima vaccinata Covid La dottoressa Filomena Liccardi, attuale primario facente funzioni, è stata nominata primario del PS del Cardarelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La dottoressa Filomena Liccardi [Foto / Fanpage.it]

Nominato il nuovo primario del Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, è la dirigente medico Filomena Liccardi, attuale primario facente funzioni dopo il pensionamento dell'ex primario Fiorella Paladino, avvenuto lo scorso aprile.

Liccardi è stata scelta a seguito del concorso per il conferimento dell'incarico quinquennale come direttore di struttura complessa PS e OBI e Medicina e Chirurgia di Accettazione e D'Urgenza bandito dall'azienda ospedaliera e chiusosi due settimane fa. Gli altri candidati in graduatoria erano Antonio Voza e Rodolfo Nasti.

Chiusasi la selezione ad inizio settembre, si sono dovuti aspettare i tempi necessari, secondo la normativa 15 giorni, per l’accettazione e la nomina. Liccardi ha guidato il Pronto Soccorso del nosocomio più grande del Sud Italia nel periodo complicato dell'estate, come facente funzioni.

Nel 2020 è stata il primo medico vaccinato al Cardarelli, avendo ricevuto l'iniezione nel V-Day del 27 dicembre. Si era nella prima fase dei vaccini per il Coronavirus, che prevedeva di somministrare le dosi a 2.700 medici e infermieri. Al Cardarelli il primo camice bianco vaccinato fu proprio lei, per mesi in prima linea nella lotta al Covid. In servizio presso il pronto soccorso della struttura sanitaria partenopea, la dottoressa Liccardi si è sottoposta al vaccino nella giornata in cui tutta Europa si è mobilitata per la somministrazione.