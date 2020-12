in foto: La dottoressa Filomena Liccardi [Foto / Fanpage.it]

A tre giorni dal V-Day del 27 dicembre, tutti gli ospedali campani si preparano per la prima fase dei vaccini per il Coronavirus, che saranno somministrati a 2.700 persone in regione tra medici ed infermieri. All'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, la prima ad essere vaccinata sarà la medica Filomena Liccardi, da mesi in prima linea nella lotta al Covid. In servizio presso il pronto soccorso della struttura sanitaria partenopea, la dottoressa Liccardi si sottoporrà al vaccino attorno alle 10 del mattino di domenica, nella giornata in cui tutta Europa si mobiliterà per la somministrazione.

"Era essenziale cominciare a mettere in sicurezza le donne e gli uomini più esposti. Ancora una volta il Cardarelli ha messo in campo un lavoro importante", ha spiegato il direttore generale Giuseppe Longo, "sento il dovere, anzi, di ringraziare tutto il personale che ormai da mesi lavora instancabilmente per fronteggiare l’emergenza sanitaria e che anche in questa occasione, nonostante il periodo di festività, non si è tirato indietro". I vaccini verranno somministrati nella tendostruttura allestita alle spalle del pronto soccorso: cinque più uno i box vaccinali realizzati: in pratica, cinque operativi più uno di riserva in caso di una qualunque indisponibilità temporanea degli altri. Saranno invece nove le postazioni di osservazione dove i vaccinati si recheranno per i primi 15-20 minuti successivi per osservare eventuali reazioni alla somministrazione. Prevista anche una postazione "check point rosso" da utilizzare nell'improbabile eventualità di reazioni allergiche che portino a shock anafilattici. "Dai dati disponibili al momento, il vaccino si è dimostrato sicuro e privo di gravi controindicazioni. Ad ogni modo abbiamo voluto prevedere ogni possibile scenario, per quanto remoto, per non lasciare nulla al caso".