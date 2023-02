Orrore nel Parco del Matese, lupo ucciso a fucilate

Una brutta scena, quella che i Carabinieri della stazione Forestale di Benevento si sono trovati dinanzi lungo i sentieri del Parco regionale del Matese: hanno individuato un lupo ucciso a fucilate. Il ritrovamento è avvenuto qualche giorno fa, in località Ponte di Lavello, nel comune di Cusano Mutri (Benevento) a seguito di una segnalazione alla centrale operativa 112.

È stata una pattuglia di emergenza ambientale 1515 della Forestale sannita a individuare l'animale, una lupa (specie canis lupus) ammazzata – secondo i primi rilievi – da alcuni colpi esplosi da un fucile tipo carabina, almeno quattro.

Riscontri sono in corso da parte dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, presso il quale verrà effettuata l'autopsia ad opera del medico legale, che stabilirà la causa del decesso ed effettuerà l'accertamento caratteristico per confermarne l'appartenenza alla razza.

Esemplari di lupo del Matese negli anni passati sono stati spesso immortalati da fototrappole collocate all'interno del parco. I carabinieri della Forestale spiegano nella loro nota l'importanza dell'animale:

È sostanziale per l'equilibrio degli ecosistemi in cui vive. Nonostante sia stato a lungo percepito come un pericolo per l'uomo e per il bestiame, la ricerca scientifica ha dimostrato che il suo ruolo è cruciale per la conservazione della biodiversità.

Inoltre, è un importante predatore di specie sovrappopolanti che altrimenti potrebbero causare danni alla flora e alla fauna; ad esempio i cinghiali sono diventati una pericolosa minaccia per gli ecosistemi a causa del loro elevato numero.