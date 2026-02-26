Operaio forestale precipita in un dirupo nel Salernitano, trasportato in elicottero all’Ospedale del Mare

Operaio forestale precipita in un dirupo sui monti a Fisciano, in provincia di Salerno. L'incidente mentre era al lavoro è avvenuto questa mattina, giovedì 26 febbraio, nei pressi della località "Poggio Papariello". Immediatamente sono partiti i soccorsi. Sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS), su richiesta del 118 dell'Asl di Salerno, gli operatori sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco, inviati dal Comando di Salerno. L’uomo, operaio di una ditta di lavori boschivi, è precipitato in un dirupo durante lo svolgimento di un sopralluogo.

Incidente a Poggio Papariello, ferito operaio boschivo

La centrale operativa 118 dell'Asl di Salerno ha immediatamente allertato l’Elisoccorso 118. Sul posto è arrivato l'elicottero partito dalla base di Napoli, raggiunto via terra da una ambulanza territoriale del 118. Dal velivolo sono sbarcati tecnici e operatori del soccorso alpino e l’equipe sanitaria. Medici e infermieri hanno provveduto a stabilizzare l'operaio ferito, che, dopo le prime cure mediche del caso, è stato imbarellato e recuperato mediante verricello.

L'elicottero è poi ripartito alla volta di Napoli, in direzione dell'Ospedale del Mare, dove l'infortunato è stato poi ricoverato. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Per fortuna, l'operaio sembra che non sia in pericolo di vita, secondo le prime informazioni. Si tratta comunque di un infortunio avvenuto sul lavoro, da qui la necessità di fare ulteriori approfondimenti per ricostruire tutto l'accaduto.