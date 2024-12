video suggerito

Operaio di 35 anni morto nel Salernitano: schiacciato da un camion mentre lavorava L’incidente sul lavoro si è verificato a Postiglione: Domenico Caputo, 35 anni, è stato schiacciato da un camion nell’azienda nella quale lavorava, che produce pellet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ennesimo incidente mortale sul lavoro nella giornata di oggi, mercoledì 18 dicembre: teatro della tragedia è Postiglione, cittadina nella provincia di Salerno, dove un operaio di 35 anni, Domenico Postiglione, è purtroppo deceduto. Da una prima ricostruzione del tragico incidente, il 35enne si trovava al lavoro, in una fabbrica che produce pellet di proprietà della famiglia della moglie quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato da un camion in movimento.

Sul posto, allertati da familiari e colleghi, sotto choc per l'accaduto, sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne; Domenico Caputo è morto sul colpo, lascia la moglie e due bambini. Nella fabbrica sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare la precisa dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità.

Due giorni fa un altro incidente mortale sul lavoro nel Salernitano

Soltanto due giorni fa, lunedì 16 dicembre, un operaio di 41 anni è morto in un incidente sul lavoro a Eboli. L'uomo, che era impegnato in alcuni lavori in un terreno di sua proprietà, è scivolato sotto la fresa del bobcat, per cause ancora in corso di accertamento, perdendo la vita.