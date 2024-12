video suggerito

Operaio 41enne muore schiacciato da bobcat: incidente sul lavoro a Eboli (Salerno) Incidente sul lavoro in località Casa, frazione di Eboli. Morto un operaio 41enne di Battipaglia. Travolto dalla fresa del bobcat. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Scivola sotto la fresa del bobcat mentre lavora in un terreno di sua proprietà e muore schiacciato. Incidente sul lavoro a Eboli, in provincia di Salerno. La vittima è un operaio di 41 anni, originario di Battiglia, che era intento ad eseguire alcune lavorazioni all'interno del campo di sua proprietà. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di compagnia di Eboli che sono arrivati subito sul posto. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 15 dicembre 2024. Sul posto sono arrivati immediatamente anche i soccorsi, con l'ambulanza dell'associazione Vopi, un'auto medica del 118, i volontari di pubblico intervento, i vigili del fuoco, ma per il 41enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso a seguito delle ferite riportate nell'incidente.

Incidente in località Casa di Eboli, indagini dei carabinieri

Si tratta dell'ennesima morte bianca in Campania. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era su un suo terreno, all'interno di un'azienda in località Casa, e stava eseguendo alcuni lavori con un proprio mezzo agricolo, quando il bobcat lo avrebbe schiacciato. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I carabinieri hanno acquisito le testimonianze dei presenti e raccolto ulteriori elementi. Sono stati eseguiti i rilievi sul luogo dell'incidente. Il mezzo agricolo è stato sottoposto a indagini. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro che avviene in Campania. Le forze dell'ordine sono impegnate costantemente in campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro questo genere di fenomeni per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro.