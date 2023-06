Operaio di 32 anni morto sul lavoro, colpito in pieno da trave ad Altavilla Irpina L’incidente in un cantiere edile ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. La vittima è un uomo originario di San Martino Valle Caudina. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un operaio di 32 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, mentre si trovava in un cantiere edile ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. L'uomo, residente a San Martino Valle Caudina, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito in pieno da una trave, per motivi ancora da chiarire, e sarebbe morto sul colpo. Il giovane è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano nel cantiere, che hanno cercato di prestargli aiuto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è subito arrivata anche l'ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto però far altro, purtroppo, che constatare il decesso del 32 enne.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'accaduto. Sul posto anche il pm di turno che sta coordinando le indagini. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulle cause dell'incidente.

In Campania ancora morti bianche

In Campania, purtroppo, continuano le morti bianche sul lavoro. Solo il 1 giugno scorso, a Casal di Principe, in provincia di Caserta, un altro incidente sul lavoro, nel quale un operaio di 62 anni ha perso la vita. L'uomo è precipitato da un'impalcatura in un cantiere edile ed è morto per le ferite riportate. In quel caso non è stato ancora chiarito se l'uomo fosse stato colpito da un malore. La vittima è un muratore di 62 anni, originario del luogo. L'operaio, dopo l'infortunio, era stato trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.