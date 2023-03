Schiacciato da una trave di ferro, operaio 53enne morto a Frattaminore Un operaio 53enne, Luigi Monti, è deceduto in un’azienda di Frattaminore (Napoli): è stato travolto da una sbarra di ferro mentre effettuava delle saldature.

A cura di Nico Falco

Incidente mortale sul lavoro a Frattaminore, nella provincia nord di Napoli: un operaio 53enne, Luigi Monti, è deceduto dopo essere stato schiacciato da una trave di ferro in un'azienda di via Spagnuolo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Caivano per l'avvio delle indagini.

L'uomo, secondo la prima ricostruzione su cui stanno lavorando i militari, sarebbe stato travolto dalla trave mentre effettuava dei lavori di saldature nella mattinata di oggi, 13 marzo. I colleghi hanno lanciato l'allarme, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati hanno solo potuto constatare il decesso. Sono in corso indagini per la ricostruzione della dinamica e sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Parallelamente sono stati avviati accertamenti per verificare la posizione lavorativa della vittima.