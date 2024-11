video suggerito

Operaio 32enne muore schiacciato da un carrello nella cava: incidente sul lavoro a Battipaglia L’operaio 32enne è rimasto schiacciato da un mezzo durante una manovra. È deceduto all’ospedale di Battipaglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Lutto in Campania per la morte sul lavoro di un operaio di 32 anni, un manovale di origine ucraina, vittima di un incidente avvenuto ieri mentre era impegnato all'interno di una cava per l’estrazione del pietrisco a Battipaglia, in provincia di Salerno. Si tratta dell'ennesima morte bianca, purtroppo, che avviene nella regione meridionale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe rimasto schiacciato dalla ruota di un carrello sollevatore semovente durante una manovra.

L'operaio è deceduto all'ospedale di Battipaglia

L'uomo è rimasto gravemente ferito, riportando la lesione dell'arteria femorale. Immediatamente soccorso dai colleghi, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, che dopo aver stabilizzato il 32enne lo ha trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Qui, però, la vittima è deceduta nel reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato con urgenza, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita.

Le indagini sull'incidente sul lavoro

Sul luogo dell'incidente sono arrivate le forze dell'ordine che indagano su quanto avvenuto. Sono state raccolte le testimonianze dei presenti ed eseguiti i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisiti ulteriori elementi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e fare piena luce sull'incidente. Purtroppo, gli incidenti sul lavoro sono ancora frequenti in tutta Italia. Le istituzioni e i sindacati hanno lanciato numerosi appelli per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro, dove, però, sono purtroppo possibili imprevisti ed incidenti mortali.