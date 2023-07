Ondate di calore, a Napoli il picco martedì 25 luglio con oltre 40 gradi: poi il fresco Ancora ondate di calore a Napoli e in Campania, il picco domani martedì 25 luglio con 40 gradi percepiti. Ma da mercoledì temperature in calo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in arrivo in Campania

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania in arrivo nelle prossime ore: il picco sarà raggiunto martedì 25 luglio, quando le temperature percepite schizzeranno di nuovo oltre quota 40, poi però inizierà il graduale calo delle temperature, sia assolute sia percepite, che proseguirà nei giorni successivi e porterà ad un po' di fresco in tutta la regione. Nessun rischio piogge, almeno per il momento: ma per lo meno, si tornerà a temperature che siano in linea con i valori medi stagionali e non superiori in maniera eccessiva, come visto in questi giorni.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore a Napoli nei prossimi giorni

Se oggi, lunedì 24 luglio, le temperature massime si sono "fermate" a 36 gradi con un tasso di umidità che ne ha fatti percepire 38, domani martedì 25 luglio, ironicamente, le temperature massime saranno più basse, con 34 gradi, ma un'umidità tale da farne sentire addosso oltre 40. Servizi sanitari e sociali in allerta per malori: ma si tratterà, come detto, del picco massimo di questi giorni, perché già da mercoledì 26 luglio l'umidità sarà minore. E se da un lato le temperature massime scenderanno da 34 a 31, quelle percepite caleranno da 40 a 36 gradi. E lentamente, nei giorni successivi, si tornerà a valori in media con quelli stagionali. Gli ultimi giorni di luglio saranno insomma quelli più freschi, soprattutto se equiparati a quelli precedenti, che si sono rivelati particolarmente roventi, come aveva preannunciato già a inizio mese in una intervista a Fanpage.it il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.