Ondate di calore a Napoli, giovedì 12 e venerdì 13 giugno temperature fino a 34 gradi Dopo giovedì 12, anche venerdì 13 è prevista un'ondata di calore sulla Campania, con temperature fino a 34 gradi. E il fine settimana si preannuncia torrido.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il meteo su Napoli e la Campania

Aumentano le ondate di calore in Campania: dopo l'allerta gialla di livello 1 per giovedì 12 giugno, il Ministero della Salute ha aggiunto anche venerdì 13 giugno come nuova giornata "attenzionata". Le temperature percepite, infatti, saliranno fino a 34 gradi attorno alle 14, con un caldo torrido che è atteso anche per il fine settimana, con le temperature che si spingeranno anche sopra i 35 gradi.

Il bollettino sulle ondate di calore emesso dal Ministero della Salute

Già dal mattino, del resto, in questi giorni le temperature si aggirano attorno ai 25 gradi, per poi salire rapidamente fino a 31-32 gradi per ora di pranzo: ma le temperature percepite saranno di 34 gradi su Napoli e, in generale, sulla Campania. Non si tratta di casi isolati, perché nei prossimi giorni la situazione non migliorerà: la sensazione è che le ondate di calore potrebbero continuare almeno fino a sabato 14 giugno. Questo perché un anticiclone africano che si è ormai stabilizzato su tutta l'Italia e in particolare sulla Campania, sta facendo rapidamente schizzare verso l'alto la colonnina di mercurio. Un anticipo di quella che potrebbe essere l'estate 2025 in tutta la regione. Secondo diversi meteorologi, infatti, il rischio è che possa arrivare un'estate come quella del 2003, la più calda di sempre nel passato recente dell'Italia.