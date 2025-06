video suggerito

Ondata di calore a Napoli, giovedì 12 giugno fino a 34 gradi nelle ore di punta Giovedì 12 giugno prima ondata di calore in Campania: temperature percepite fino a 34 gradi nelle ore più calde. E non si tratterà dell’unico giorno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Prima ondata di calore del 2025 su Napoli e la Campania: l'ha comunicata il Ministero della Salute nel suo consueto bollettino giornaliero (che copre i tre giorni successivi alla pubblicazione, ndr). Per giovedì 12 giugno, è prevista la prima ondata stagionale di caldo, con allerta gialla (livello 1): temperature che saliranno fin dalle prime ore del mattino, con 23 gradi previsti già alle 8 per poi salire vertiginosamente fino a 31 gradi alle 14, quando però ne saranno percepiti 34 nelle ore più calde. Il consiglio, come sempre, è quello di non uscire nelle ore più calde, soprattutto per bambini, anziani e fragili.

Nei prossimi giorni la situazione non migliorerà: nel fine settimana infatti è previsto un nuovo rialzo delle temperature, che sfioreranno i 36 gradi di valori massimi. Nei prossimi giorni, il Ministero della Salute provvederà a pubblicare i prossimi bollettini per ondate di calore, ma la sensazione è che potrebbe prorogarsi almeno il livello giallo fino a sabato 14 giugno. Colpa di un anticiclone africano che si è ormai stabilizzato su tutta Italia e in particolare sulla Campania, facendo schizzare verso l'alto le temperature. Già colpite Sicilia e Calabria, dove il termometro raggiungerà i 37 gradi di valori massimi, tocca ora alla Campania: un anticipo di quella che potrebbe essere l'estate 2025 in tutta la regione. Secondo diversi meteorologi, infatti, il rischio è che possa arrivare un'estate come quella del 2003, la più calda di sempre nel passato recente dell'Italia.

Il bollettino del Minsitero della Salute