Omicidio Piano di Sorrento, l’ex della vittima in stato di fermo per omicidio premeditato Omicidio di Anna Scala, uccisa a Piano di Sorrento: fermato l’ex compagno, è indiziato di omicidio premeditato. Domani l’autopsia sul corpo della vittima.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Fanpage.it

C'è un fermo per l'omicidio di Anna Scala, la 56enne uccisa a coltellate a Piano di Sorrento nella mattina di oggi: si tratta di Salvatore Ferraiuolo, 54 anni, ed è l'ex compagno della vittima, già denunciato dalla donna per stalking. Dopo averlo individuato nel pomeriggio, appena fuori Piano di Sorrento, l'uomo è stato interrogato in Caserma e, in tarda serata, è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato ed è stato assegnato al carcere di Poggioreale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento e del Gruppo di Torre Annunziata. L'uomo avrebbe confessato agli inquirenti il delitto: domani stesso potrebbe invece svolgersi l’autopsia sul corpo della vittima.

Anna Scala, 56 anni

La vicenda è accaduta nella tarda mattinata di oggi, in via San Massimo a Piano di Sorrento: alcuni residenti avrebbero spiegato di aver sentito delle urla provenire da un garage, e subito dopo uno scooter nero fuggire dal posto. A chiamare i carabinieri un passante che avrebbe visto dal bagagliaio di un'automobile, lasciato aperto, il corpo di una donna: sul posto si sono precipitati i carabinieri, mentre partivano contestualmente le ricerche dell'ex compagno della vittima, che era stato denunciato dalla donna per stalking. L'uomo è stato individuato appena fuori città e raggiunto dai carabinieri: pantaloncini corti e sneakers ai piedi, con lo scooter poco distante, è stato portato in caserma a Sorrento per essere interrogato. In tarda serata, il fermo per omicidio premeditato nei confronti dell'ex compagna Anna Scala.