Uccisa a coltellate e lasciata nel bagagliaio a Piano di Sorrento, aveva denunciato l’ex per stalking Il corpo di una donna è stato trovato nel bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento (Napoli); nei mesi scorsi aveva denunciato l’ex, l’uomo è irreperibile.

A cura di Nico Falco

Il cadavere di una donna è stato trovato intorno alle 12.30 nel bagagliaio di un'automobile parcheggiata in un garage di via San Massimo, a Piano di Sorrento (Napoli); secondo le prime risultanze sarebbe stata accoltellata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sorrento. Si tratterebbe di una 56enne che, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non abiterebbe nell'edificio. Dagli accertamenti dei militari è risultato che aveva nei mesi scorsi denunciato l'ex compagno per stalking: l'uomo è al momento irrintracciabile, alla luce del precedente, allo stato attuale l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella del femminicidio.

L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti del palazzo che hanno sentito le grida provenienti dal garage condominiale che si trova nei pressi dell'incrocio con via Gennaro Maresca; secondo alcune testimonianze subito dopo sarebbe stato visto un uomo che scappava in sella a uno scooter scuro. Sul luogo è intervenuta una ambulanza della Bourelly, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento del ritrovamento la donna si trovava nel cofano dell'automobile, ancora aperto: è verosimile che sia stata aggredita mentre lo apriva o chiudeva e sia stata spinta dentro e accoltellata. Non è chiaro se l'assassino l'abbia seguita o se fosse appostato nelle vicinanze in attesa.

Si attende l'arrivo del medico legale per l'ispezione del cadavere. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, pm di turno Federico Nesso) stanno raccogliendo testimonianze e stanno analizzando le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza; i militari stanno cercando di rintracciare, oltre all'ex compagno, anche altre persone che hanno avuto contatti recenti con la donna per ricostruire le sue ultime ore.

(articolo aggiornato alle 15:27 del 17 agosto 2023)