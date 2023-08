Fermato il presunto assassino di Anna Scala, uccisa a coltellate a Piano di Sorrento Fermato un uomo per l’omicidio della 56enne Anna Scala uccisa a coltellate: il corpo era nascosto in un bagagliaio. Il sindaco: “Addolorati e sconvolti”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Anna Scala, 56 anni

Individuato e fermato il presunto assassino di Anna Scala, uccisa a coltellate a Piano di Sorrento, nel Napoletano: si trovava appena fuori città, non lontano dal luogo in cui era stato nascosto lo scooter con il quale si sarebbe allontanato dal luogo dell'omicidio: i militari lo hanno portato in caserma a Sorrento. La vittima, Anna Scala, 56 anni ed originaria di Vico Equense, è stata ritrovata questa mattina all'interno del bagagliaio di un'automobile, lasciato aperto e con il corpo visibile: lo avrebbe notato un passante, che ha chiamato subito le forze dell'ordine. L'auto in quel momento era in un garage di via San Massimo, a Piano di Sorrento: alcuni residenti avrebbero spiegato di aver sentito delle urla e avrebbero quindi visto uno scooter nero fuggire via poco dopo. La donna, riferiscono fonti investigative, aveva denunciato il suo ex compagno per stalking.

Foto Fanpage.it

"Siamo addolorati e sconvolti. Il terribile delitto avvenuto oggi nella nostra città è un atto di inaudita follia", ha detto Salvatore Cappiello, sindaco di Piano di Sorrento, "Voglio esprimere, dal profondo del mio cuore e a nome dell’intera comunità di Piano di Sorrento, il nostro cordoglio ai familiari della vittima. Gli inquirenti sono al lavoro senza sosta per fare chiarezza e noi stiamo fornendo la massima collaborazione possibile anche con specifico riferimento ai filmati della video sorveglianza comunale attraverso il Comando di Polizia Municipale. Attendiamo di conoscere", ha concluso il sindaco, "gli sviluppi delle indagini che definiranno con più certezza ogni elemento e responsabilità di questa gravissima vicenda".