Omicidio in strada a Pianura, uomo ucciso a colpi di pistola: secondo agguato a Napoli in poche ore Intorno alle 8.30 di questa mattina un uomo di 48 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Pianura, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Nel pomeriggio di ieri un altro agguato a Ponticelli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un omicidio in pieno giorno, nell'ora in cui i bambini vanno a scuola e gli adulti si recano a lavoro, quello che si è consumato oggi, venerdì 3 marzo, a Napoli. Intorno alle 8.30 circa, a Pianura, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano, un uomo – si tratta di Antonio Esposito, 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Vigilia – è stato ucciso a colpi di pistola in strada: l'agguato ha avuto luogo in via Pallucci, all'angolo con via Torricelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, nonché i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per fare luce sull'omicidio.

Ieri ucciso un uomo di 58 anni a Ponticelli

Quello di stamattina è il secondo omicidio che si consuma a Napoli in meno di 24 ore. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 marzo, è stato ucciso durante un agguato Pasquale Manna, 58 anni. Secondo quanto si apprende, il cadavere di Manna è stato trovato a bordo della sua auto, una Renault Twingo, in via Vicinale Ravioncello, a Ponticelli, periferia orientale di Napoli.

Da una prima ricostruzione, però, il 58enne sarebbe stato colpito mentre si trovava in un distributore di carburante a Volla, nell'hinterland partenopea: la vittima avrebbe poi guidato fino alla periferia Est di Napoli, dove sarebbe deceduto.