Agguato a Ponticelli, uomo ucciso in un’automobile

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato ucciso a Ponticelli, periferia est di Napoli, poco prima delle 17 di oggi, 2 marzo. Stando alle prime ricostruzioni si trovava a bordo di un'automobile quando è stato affrontato dai killer. L'agguato, che per le modalità sembrerebbe di matrice camorristica, sarebbe avvenuto intorno alle 16:40. La vittima è stata rinvenuta in via Ravioncello, all'altezza del civico 120; ancora sconosciute le generalità, sul posto i carabinieri.