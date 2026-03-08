napoli
video suggerito
video suggerito

Omicidio ad Arzano, Lupoli ucciso mentre era in auto con la moglie: inseguimento e cinque colpi

Il 49enne colpito da cinque proiettili durante un inseguimento in auto nel sabato pomeriggio. Nella notte controlli a tappeto dei carabinieri nell’area nord di Napoli.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un inseguimento tra le strade trafficate del sabato pomeriggio, con la moglie accanto in auto, e poi gli spari dei killer in sella a una moto. Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Armando Lupoli, il 49enne ucciso ieri sabato 7 marzo, tra Casavatore e Arzano, nel Napoletano.

L'uomo era in auto con la moglie quando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stato intercettato dai sicari in via Ludovico Iavarone, a Casavatore. Da lì sarebbe partito l’inseguimento che si è protratto fino a via Mazzini, ad Arzano, in una zona affollata nel tardo pomeriggio del sabato.

Durante la fuga i due uomini in sella alla moto hanno esploso diversi colpi di pistola contro l’auto. Lupoli, 49 anni e con numerosi precedenti di polizia – ritenuto elemento del sodalizio della 167 di Arzano – è stato trafitto da cinque proiettili: due alle braccia e tre al volto. Gravemente ferito, ha perso il controllo della vettura che è finita contro un cancello. La moglie, seduta accanto a lui nell'abitacolo, è rimasta illesa.

Leggi anche
Arzano, agguato in via Mazzini, sicari in azione tra la gente, ucciso Armando Lupoli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i rilievi. I militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno rinvenuto e sequestrato cinque bossoli calibro 7,65. La salma è stata trasferita all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l’autopsia. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.

Dopo l'omicidio, e alla luce anche di un altro fatto di sangue avvenuto ieri, a Marano, nella notte i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nell’area a nord del capoluogo.

I militari della tenenza di Arzano, del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Casoria hanno effettuato una serie di perquisizioni mirate con controlli nelle strade della zona. Durante le operazioni è stato arrestato un 49enne incensurato di Arzano con l’accusa di detenzione di arma da fuoco clandestina. Nel corso della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 8 millimetri modello 85 con la canna modificata in calibro 7,65 e un caricatore con sette proiettili calibro 3,80.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Indagini al Monaldi, una mamma: “Mia figlia morta dopo il trapianto di cuore"
L'ospedale Monaldi riscrive le tutele legali per i medici: meno copertura nei procedimenti penali
Il Bambino Gesù di Roma aiuterà il Monaldi a rilanciare la Cardiochirurgia pediatrica
Fuga dalla Cardiochirurgia, il Monaldi vuole sapere chi sono medici e infermieri che si lamentano
La paura silenziosa di chi lavora in corsia: "Mi sento un bersaglio solo per l'ospedale in cui sono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views