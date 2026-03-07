napoli
Killer in azione a Marano: ucciso Castrese Palumbo, 79 anni, vicino al clan Nuvoletta

L’agguato si è verificato nel centro della città in provincia di Napoli: Palumbo è stato ucciso all’interno della sua automobile.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Un agguato in piena regola quello che si è verificato in pieno giorno, intorno alle 11 di oggi, sabato 7 marzo, a Marano, nella provincia di Napoli: la vittima è Castese Palumbo, 79 anni, conosciuto anche come "‘o svitapierno" e ritenuto vicino al clan Nuvoletta, che è stato ucciso a colpi di pistola. La vittima si trovava all'interno della sua automobile, una Toyota Yaris, all'incrocio tra via Svizzera e corso Europa, nel centro di Marano, quando i killer lo avrebbero raggiunto, esplodendo contro di lui numerosi colpi di pistola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 79enne e i carabinieri della compagnia di Marano, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'agguato. Sul posto, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9.

