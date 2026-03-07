Arzano, agguato in via Mazzini, sicari in azione tra la gente, ucciso Armando Lupoli

Agguato nell’area Nord. L’uomo era bordo di una auto Peugeot, è stato affiancato da uno scooter, due persone col volto coperto hanno fatto fuoco.

Un uomo di 39 anni, Armando Lupoli, è stato ammazzato da sicari che hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco in strada ad Arzano, popoloso comune dell'hinterland a nord di Napoli, oggi sabato 7 marzo. I carabinieri sono intervenuti in via Mazzini a seguito della segnalazione di una persona ferita da spari.

Quando i militari sono arrivati sul posto, il personale del 118 stava già trasportando la vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore. L’uomo è stato identificato nel 39enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine, ritenuto legato ai sodalizi criminali della 167. Secondo quanto ricostruito finora, Lupoli era stato colpito da alcuni proiettili in diverse parti del corpo, i killer in moto lo hanno raggiunto mentre era a bordo della sua auto, una Peugeot. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e l'uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul luogo dell'agguato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Indagini in corso. L'agguato di camorra potrebbe inscriversi nella faida in atto tra ex alleati del clan della 167, articolazione arzanese del sodalizio criminale degli Amato/Pagano, i cosiddetti Scissionisti.

Un mese fa, sempre ad Arzano, era stato ucciso Rosario Coppola, carpentiere ammazzato per un errore di persona. Stamane c'era stato un altro agguato – non legato a quello di stasera – ma sempre nel quadrante a Nord del capoluogo, ovvero a Marano di Napoli, vittima un pluripregiudicato 79enne.