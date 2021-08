Omicidio a Lettere, ucciso ex maresciallo della Finanza. Ipotesi scambio di persona Era un ex maresciallo della Guardia di Finanza Domenico Giordano, il 74enne ucciso ieri sera, 1 agosto, a Lettere (Napoli) in un agguato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, tra le ipotesi quella secondo cui si sia trattato di uno scambio di persona. L’uomo affiancato dai killer che hanno esploso numerosi proiettili nell’abitacolo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I sicari lo hanno affiancato mentre era nella sua Renault e hanno aperto il fuoco. Cinque colpi, esplosi in rapida successione, che non gli hanno lasciato scampo; di questi, tre sarebbero andati a segno secondo le prime analisi. Dinamica da agguato di camorra, per la morte di Domenico Giordano, il 74enne ammazzato intorno alle 22 di ieri sera, 1 agosto, a Lettere, in provincia di Napoli, nella zona dei Monti Lattari. In queste ore si sta facendo strada l'ipotesi che possa essersi trattato di uno scambio di persona.

Che chi ha aperto il fuoco avesse intenzione di uccidere non ci sono dubbi, così come sulle modalità, che sono apparse chiare. Giordano, però, risulta incensurato e mai coinvolto in affari criminali. Anzi: era un maresciallo in congedo, ex elicotterista della Guardia di Finanza. Primo di quattro figli, celibe, l'uomo viveva insieme a un fratello e si dedicava con lui alla cura dell'orto di famiglia.

A lanciare l'allarme è stato un passante che, notando la Clio ferma in via Nuova Depugliano, aveva inizialmente pensato a un incidente stradale. Poi, quando sono intervenuti i militari, è stato chiaro che si era trattato di un omicidio. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Castellammare di Stabia, che per il momento non tralasciano nessuna pista anche se quella dell'agguato di camorra non sembra trovare riscontri.

Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi che l'omicidio non sia maturato in contesti malavitosi, ma che possa essere una vendetta. I sicari hanno infatti colpito Giordano nei pressi della stradina che porta alla sua abitazione, elemento che fa ritenere che lo stessero aspettando.

"Quello che è successo ferisce l'intera comunità di Lettere, ma sono fiducioso nel lavoro che svolgeranno le forze dell'ordine – commenta il sindaco di Lettere, Sebastiano Giordano – conoscevo la vittima da quando ero piccolo perché abitavo nei pressi della sua abitazione. Lui ed il fratello sono persone tranquille, riservate ed educate. Quello che è successo è inspiegabile. Mi ha telefonato il comandante dei vigili per avvisarmi e chiedere l'autorizzazione ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza".