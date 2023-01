Napoli, sequestrate calze della Befana false. Ci sono quelle griffate Chiara Ferragni e Calcio Napoli Oltre 12mila prodotti tra giocattoli e calze della Befana sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli in negozi e strade del Centro Storico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le calze fake di Chiara Ferragni

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 12mila articoli tra Calze della Befana e giocattoli, tutti pericolosi per i bambini: erano in vendita sulle bancarelle e stoccati in un deposito annesso ad un negozio. La scoperta è avvenuta nel corso di due distinte operazioni delle Fiamme Gialle partenopee nel Centro Storico di Napoli, prima in un esercizio commerciale e poi lungo le strade, particolarmente piene di ambulanti che in questo periodo vendono giocattoli e dolciumi all'interno delle tipiche calze della Befana con i volti di supereroi dei cartoni animati e i loghi di squadre di calcio, particolarmente apprezzate dai più piccoli.

Oltre 10mila giocattoli pericolosi scoperti in un negozio

Nella prima operazione, la Finanza ha verificato la merce all'interno di un locale del Centro Storico di Napoli, per poi ispezionare anche il deposito ad esso collegato: all'interno, sono stati scoperti oltre diecimila giocattoli contraffatti e pericolosi per la stessa salute dei bambini. Giocattoli che replicavano diversi marchi e loghi, tra cui quelli degli Avengers, Peppa Pig, ma anche SuperMario, Sonic, Stitch e Cry Baby. Tutta la merce, circa diecimila prodotti, sono stati sequestrati e la proprietaria del negozio, una 45enne cinese, è stata denunciata.

Le calze della Befana sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli

Fra i ‘pezzotti' Chiara Ferragni e Calcio Napoli

Poco dopo, in un'altra ispezione stavolta nelle vie del centro e in particolare ai Quartieri Spagnoli, in piazza Mercato ma anche Fuorigrotta, sono stati controllati cinque ambulanti che vendevano sulle bancarelle migliaia di calze della befana con i loghi della Disney, dei Simpson, ma anche di Chiara Ferragni, LOL, Kinder e del Calcio Napoli. Anche in questo caso, si trattava di prodotti falsi quanto potenzialmente pericolosi per i ragazzini. Alla fine, tutta la merce è stata sequestrata e i cinque ambulanti sono stati denunciati dai Baschi Verdi. Le calze di Chiara Ferragni, che in realtà non esistono in commercio, già lo scorso anno fecero parlare di loro: la stessa influencer infatti, notando che in tanti condividessero questo acquisto online, spiegò in una storia su Instagram:

Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della Befana Chiara Ferragni, ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra.