Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica oggi e domani tra Napoli e provincia

La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 arriva a Napoli: oggi lunedì 22 dicembre inizia la lunga risalita attraverso la provincia partenopea, da Sorrento fino a Pompei, dove ci sarà il punto di arrivo, mentre domani martedì 23 dicembre ci sarà la tappa napoletana vera e propria, da Scampia fino a Piazza Plebiscito, dove ci sarà la celebrazione finale. Nei prossimi giorni, tappe anche a Caserta, Benevento ed Avellino, dopo quella nel Salernitano, per una settimana "full immersion" nella regione Campania.

Il programma di oggi 22 dicembre

Grande attesa per i tedofori. A Pompei saranno in quattro: Maria Marinella Biacca, Immacolata Cerasuolo, Sandro Cuomo, Kujtim Gazide, che partendo dall'arena dell'anfiteatro, attraverseranno la città antica percorrendo via dell'Abbondanza fino al Foro. Alle ore 19,30 previsto in Piazza Bartolo Longo con la Cerimonia di accensione del braciere. Questi gli orari previsti del passaggio della torcia olimpica nella giornata di oggi, lunedì 22 dicembre:

Sorrento: 14.07 – 15.01

Gragnano: 15.37 – 16.22

Castellammare di Stabia: 16.48 – 17.53

Pompei: 18.55 – 19.30

Domani 23 dicembre l'arrivo a Napoli in Piazza Plebiscito

Grande attesa per la tappa di domani, martedì 23 dicembre, a Napoli: tra i vari tedofori che attraverseranno la città, ci sarà anche Pino Maddaloni, a Ciro Ferrara, passando per artisti come i The Jackal, il napoletano Stash dei The Kolors e Raffaella Giugni, segretario generale di Marevivo. Inoltre, ci sarà anche il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie tra i tedofori, in qualità di nove volte campione del mondo di vela nella classe Smeralda 888. L'evento finale è previsto per le 19.30 in Piazza del Plebiscito. Questi gli orari previsti del passaggio della torcia olimpica nella giornata di domani, martedì 23 dicembre: