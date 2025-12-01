Olimpiadi Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica anche in Campania: ecco dove e quando

Da Paestum alla Costiera, quindi Pompei, Ercolano e l’arrivo a Napoli: la Fiamma Olimpica attraverserà anche Caserta, Avellino e Benevento.

La Torcia Olimpica si prepara ad arrivare in Campania: nel giorno del solstizio d'inverno (21 dicembre), la Fiamma arriverà in regione, parte del suo percorso che, partita dalla Grecia, la porterà a Milano per l'accensione del braciere, che darà ufficialmente il via ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che tornano vent'anni dopo l'edizione di Torino. Fiamma Olimpica che attraverserà tutti i capoluoghi campani e i luoghi simbolo della regione, a cavallo delle festività natalizie.

L'arrivo in Campania è previsto per il 21 dicembre, quando la Fiamma Olimpica "sbarcherà" a Paestum, antica colonia greca di Poseidonia (le cui origini risalgono proprio alla regione di Olimpia, in Grecia, cuore dell'Acaia, ndr), per poi risalire per Battipaglia, Bellizzi e Salerno. Poi, il 22 dicembre, la risalita della costiera: Positano, Amalfi, e Sorrento, entrando così nella provincia di Napoli: Gragnano, Castellammare di Stabia e Pompei, dove attraverserà gli storici scavi dell'antica città romana. Il 23 dicembre, la "risalita" continuerà: Torre Annunziata, Torre del Greco, quindi Ercolano, avamposto greco che per importanza era secondo solo alla Neapolis da poco fondata dopo la "scissione" politica da Parthenope.

A chiudere l'antivigilia di Natale, la Fiamma visiterà Portici, Marcianise, Caivano e San Giorgio a Cremano, prima di "entrare" a Napoli da nord, nel quartiere di Scampia, per poi entrare nel cuore del Centro Storico partenopeo. Quindi, il 26 dicembre dopo lo "stop" natalizio, la Fiamma raggiungerà Caserta, e naturalmente la storica Reggia, quindi il 27 dicembre ripartirà verso Pomigliano d'Arco e la provincia sannita: Telese Terme e poi Benevento, storica capitale longobarda caratterizzata dalle presenze dell'enorme Teatro Romano e, soprattutto, dell'Arco di Tito, rimasto praticamente intatto dopo quasi duemila anni. Ultimo passaggio campano il 28 dicembre, ad Avellino, prima di ripartire per il resto d'Italia e risalire in direzione Milano.