Oggi riapre via del Parco Margherita dopo oltre un anno: si potrà percorrere in entrambi i sensi Alle ore 11 di oggi, dopo oltre un anno dall'inizio dei lavori, sarà riattivato il doppio senso di circolazione in via del Parco Margherita, importante strada di collegamento tra Chiaia e la zona collinare di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Dopo oltre un anno dall'inizio del cantiere e dei lavori di riqualificazione, alle ore 11 di oggi, giovedì 22 maggio, sarà riattivato il doppio senso di circolazione in via del Parco Margherita, importante strada che mette in collegamento il quartiere Chiaia alla zona collinare di Napoli. Il cantiere era stato avviato il 15 aprile del 2024 e, da quella data, è stato possibile percorre via del Parco Margherita soltanto da corso Vittorio Emanuele in direzione di piazza Amedeo, mentre l'accesso da quest'ultima era vietato. "Una delle strade simbolo di Napoli, che collega il corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo, non è più in condizioni di degrado" ha dichiarato l'assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza.

I lavori in via del Parco Margherita: cosa è cambiato

I lavori di riqualificazione di via del Parco Margherita, iniziati come detto il 15 aprile dello scorso anno, sono stati interamente finanziati con un mutuo di Banca Europea degli Investimenti, per un totale di 3 milioni di euro. L'intervento più importante ha riguardato la rimozione dei sanpietrini (che sono stati lasciasti soltanto in un breve tratto verso piazza Amedeo), mentre la strada è stata asfaltata. Sono stati, inoltre, rifatti i marciapiedi, così come la segnaletica orizzontale e verticale; inoltre, per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza, sono stati posizionati anche i dossi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.