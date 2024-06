video suggerito

Oggi i funerali di Domenico Gallucci, il bimbo di 8 anni morto schiacciato da un tavolo A Montemarano, in provincia di Avellino, luogo della tragedia, è stato proclamato il lutto cittadino: i funerali del bambino si svolgeranno nella mattinata odierna.

A cura di Valerio Papadia

Si svolgeranno nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, i funerali di Domenico Gallucci, il bambino di 8 anni morto a Montemarano, nella provincia di Avellino, schiacciato da un tavolo in ferro mentre giocava nel cortile di casa. Le esequie del piccolo si svolgeranno alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta; il corteo funebre partirà dall'abitazione in cui viveva il piccolo Domenico, insieme alla sua famiglia, nella zona di Contrada Macchia del Monte.

In occasione dei funerali di Domenico Gallucci, il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata odierna. Il sindaco ha poi voluto esprimere il cordoglio dell'intera comunità, rimasta scossa dall'accaduto, per la morte del bimbo:

Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera Comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino

Domenico Gallucci schiacciato da un tavolo mentre giocava in cortile

La tragedia si è verificata nella serata di mercoledì 26 giugno: il bimbo stava giocando nel cortile di casa quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato schiacciato da un tavolo in ferro, che si è staccato dal suo alloggiamento. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per Domenico Gallucci non c'è stato nulla da fare; sul luogo della tragedia, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.