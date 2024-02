Oggi i funerali di Cristian Vollaro, il musicista di strada del centro storico di Napoli I funerali di Cristian Vollaro, 45 anni, si terranno oggi, lunedì 26 febbraio, a Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno, cittadina di cui era originario l’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si terranno oggi, lunedì 26 febbraio, i funerali di Cristian Vollaro, uno degli ultimi posteggiatori di Napoli, musicista di strada che allietava i vicoli del centro storico voce e chitarra, morto ieri a 45 anni. Le esequie dell'artista si terranno nella chiesa di San Francesco, a Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno, cittadina in cui Cristian Vollaro era nato.

Proprio il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone, ieri aveva espresso il cordoglio dell'intera comunità per la prematura scomparsa dell'artista. "Il sindaco, la giunta comunale e la comunità vietrese tutta, si stringe intorno alla famiglia Vollaro per la perdita prematura del caro Cristian. Apprezzatissimo musicista, ha saputo portare la sua arte ed il nome di Vietri in giro per il mondo con maestria ed orgoglio" ha detto il primo cittadino. Oltre al cordoglio del sindaco di Vietri, sui social sono stati tantissimi i messaggi che sono comparsi nelle ultime ore, in cui colleghi e amici hanno tributato un ultimo all'artista.

Apprezzato chitarrista, dotato di una bellissima voce, Cristian Vollaro aveva dedicato alle performance in strada, nei Decumani di Napoli, la sua vita professionale. Nel 2015, però, aveva conosciuto una discreta notorietà dopo aver partecipato al programma di Canale 5 "Tu sì que vales", impressionando i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.