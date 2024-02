Morto Cristian Vollaro, uno degli ultimi posteggiatori di Napoli: con la sua chitarra incantava il centro storico Cristian Vollaro, 45 anni, era molto noto a Napoli: con la sua voce e con la sua chitarra, incantava il centro storico. Tantissimi i messaggi di cordoglio quando la notizia della sua morte si è diffusa in città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si considerava in tutto e per tutto un artista di strada, uno degli ultimi posteggiatori di Napoli: con la sua voce e la sua chitarra, infatti, incantava il centro storico della città. Cristian Vollaro, 45 anni, è morto nelle scorse. Originario di Vietri sul Mare, nella provincia di Salerno, Cristian Vollaro aveva però dedicato a Napoli la sua vita, personale e artistica, suonando tra le strade del centro storico.

Nel 2015, però, Vollaro aveva conosciuto una certa popolarità, dal momento che aveva partecipato al programma televisivo di Mediaset "Tu sì que vales". In quella occasione, per la precisione il 3 ottobre del 2015, l'artista si era esibito con il brano, da lui scritto, in dialetto napoletano "È meglio ‘o cane ca tu", riscuotendo una certa approvazione da parte dei giudici.

I messaggi di cordoglio per la morte di Cristian Vollaro

Quando, questa mattina, la notizia della morte di Cristian Vollaro si è diffusa, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi che, emozionati, hanno tributato all'artista un commosso ricordo. "Ciao Cristian Vollaro eri un artista, un uomo, una persona buona e gentile. Ho molti ricordi legati a te non bastano parole per spiegare il rammarico della tua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutti quelli che hanno avuto l'onore di conoscerlo" ha scritto, ad esempio, il dj e musicista Gianni Rallo.