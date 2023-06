Oggi 21 micro scosse di terremoto ai Campi Flegrei nel corso della mattinata Dalle prime luci dell’alba fino alle 14.40 circa, 21 scosse si sono susseguite nei Campi Flegrei: la più intensa ha avuto una magnitudo di 1.2.

A cura di Valerio Papadia

Una giornata veramente turbolenta quella di oggi, mercoledì 21 giugno, nei dei Campi Flegrei: dalle prime luci dell'alba fino alle ore 14.40 circa, nella caldera del supervulcano flegreo si sono susseguite ben 21 scosse di terremoto, la maggior parte delle quali di intensità molto bassa, tanto che la magnitudo non è stata nemmeno registrata dai sismografi. La prima scossa di terremoto si è verificata alle ore 3.39, mentre l'ultima soltanto pochi minuti fa, alle ore 14.47. L'evento sismico più significativo si è registrato alle ore 10.08 e ha avuto una magnitudo di 1.2 della scala Richter.

Gran parte delle scosse, soprattutto quella delle 10.08, ma anche quelle delle 13.27 e delle 13.33, che hanno avuto entrambe una magnitudo di 0.9, sono state distintamente avvertite dalla popolazione, soprattutto da chi vive a Pozzuoli e dai residenti nella periferia orientale di Napoli; in molti riferiscono sui social network di aver sentito anche un boato accompagnare i terremoti, come spesso accade nei Campi Flegrei. Nonostante la bassa intensità, tutte e 21 le scosse di questa mattina sono state contraddistinte da una profondità molto bassa, motivo per il quale la maggior parte sono state distintamente avvertite.