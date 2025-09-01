napoli
video suggerito
video suggerito
Campi Flegrei

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei oggi alle 10.24, lo sciame sismico in provincia di Napoli non si ferma

Inizio settembre all’insegna di un nuovo allarme bradisismo: da ieri si susseguono scosse nell’area della caldera flegrea. Le più forti sono di 4.0.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
L’oscillazione del sismografo dei Campi Flegrei, zona Solfatara
L’oscillazione del sismografo dei Campi Flegrei, zona Solfatara
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Campi Flegrei

Nuova scossa di terremoto magnitudo 2.7 in zona flegrea, provincia di Napoli, oggi 1 settembre alle ore 10.24 a 2.8 chilometri di profondità. Continua dunque lo sciame sismico nella caldera vulcanica afflitta da movimenti bradisismici di lento ma costante sollevamento. L'Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare che a partire dalle ore 16:09 di ieri 31 agosto è in corso uno sciame sismico e finora sono stati registrati 94 terremoti, i più forti sono stati di magnitudo massima 4.0 scala Richter.

Dalle ore 10.15, dopo verifiche effettuate, la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è ripresa regolarmente, sono in corso verifiche statiche su un edificio a Pozzuoli e la situazione è sostanzialmente tranquilla, seppur di allerta per le ripetute scosse. Quella di stanotte magnitudo 4.0 alle 5 del mattino è stata avvertita tra Agnano, Quarto, Fuorigrotta, Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli in maniera molto netta.

"In conseguenza della scossa e dello sciame sismico in corso, in attuazione dei protocolli per la sicurezza, i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico". È l'avviso che campeggia sul sito web del Parco archeologico Campi Flegrei.

Leggi anche
Danni del terremoto 4.0 di oggi, a Pozzuoli verifiche su palazzo. Chiusi i siti archeologici
Immagine
Cronaca
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ancora terremoti ai Campi Flegrei, lo sciame sismico in provincia di Napoli non si ferma
A Pozzuoli verifiche su palazzo. Chiusi i siti archeologici
Da mezzanotte, otto nuove scosse tra 2.0 e 4.0 di magnitudo
Ieri un altro sciame, con massima scossa 3.3 di magnitudo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views