Campi Flegrei

Danni del terremoto 4.0 di oggi, a Pozzuoli verifiche su palazzo. Chiusi i siti archeologici

Controlli in corso su un edificio di Pozzuoli dopo le scosse di questa notte, il sindaco Manzoni: “Situazione sotto controllo”
A cura di Giuseppe Cozzolino
Campi Flegrei

Sono in corso alcune verifiche da parte dei vigili del fuoco su un edificio a Pozzuoli dopo la scossa di terremoto 4.0 di magnitudo di questa mattina nei Campi Flegrei. L'intervento si è reso necessario, sembrerebbe, per valutare eventuali danni riportati sebbene al momento non risultino danni a persone o cose. A scopo precauzionale, per consentire i controlli del caso, stamane sospese anche Circumflegrea e Cumana, le due linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Chiusi anche i parchi archeologici dell'area flegrea: la scossa 4.0, tra l'altro, si è registrata proprio nei pressi dell'Anfiteatro Romano di Pozzuoli, ad una profondità di appena 300 metri.

Il sindaco di Pozzuoli: "Situazione sotto controllo"

"Nella notte appena trascorsa la nostra città è stata interessata da una scossa di magnitudo 4.0. Da ieri è in corso uno sciame sismico molto intenso", ha detto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in una nota, aggiungendo: "Ho disposto l’immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile per monitorare il territorio e verificare eventuali criticità. Al momento non risultano danni a persone o cose. Resto in costante contatto con le autorità competenti ma anche con EAV per affrontare la questione dei trasporti pubblici: ad ogni scossa non possiamo permetterci una sospensione totale del servizio. È necessario individuare insieme una soluzione che garantisca la sicurezza dei cittadini senza paralizzare il diritto alla mobilità. La situazione è sotto controllo", ha concluso Manzoni, "e continueremo ad aggiornarvi con la massima trasparenza".

