Nuovo striscione per la festa scudetto a Castel dell’Ovo: “Napoli campione il 4 giugno 2023” Un nuovo striscione per la possibile festa dello scudetto del Napoli è apparso sul pontile di Castel dell’Ovo, visibile dal Lungomare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Nuovo striscione per la possibile festa scudetto del Napoli su Castel dell'Ovo: "Napoli campione d'Italia il 4 giugno 2023". Lo striscione è comparso negli scorsi giorni, ben visibile dal lungomare di via Partenope, con lo sfondo del Vesuvio, perché posizionato sul camminamento che collega la strada al Borgo Marinari. Il pareggio con la Salernitana per 1-1 in casa di domenica 30 aprile non ha smorzato l'entusiasmo dei tifosi azzurri per la vittoria del terzo tricolore, che in città manca da 33 anni. L'appuntamento con i festeggiamenti, però, potrebbe solo essere stato rimandato di qualche giorno, perché si attende il verdetto dai campi di Lazio-Sassuolo di mercoledì, dove in caso di mancata vittoria dei laziali lo scudetto del Napoli sarebbe matematico, oppure della partita tra gli azzurri di Spalletti e l'Udinese di giovedì, dove ai partenopei basterebbe un pareggio.

Lo striscione sul pontile di Castel dell'Ovo

A Napoli, dove i festeggiamenti per la vittoria del campionato sono già iniziati da tempo e dove da domenica si parla ormai di "scudetto sospeso", si è messa da parte la scaramanzia. La città è tutta colorata con i festoni azzurri e bianchi. Murales dei calciatori decorano edifici e vicoli caratteristici. Ai Quartieri Spagnoli è spuntato addirittura un asinello, il "ciuccio" mascotte degli azzurri. Il Comune di Napoli per omaggiare la cavalcata scudetto dei partenopei ha illuminato di azzurro i monumenti cittadini. Tra questi anche lo splendido Castel dell'Ovo, che attualmente è chiuso al pubblico per lavori di restauro.

Negli ultimi giorni è comparso anche uno striscione sul pontile di Castel dell'Ovo: "Sopra la scritta in caratteri azzurri: "La storia ha voluto un'altra data. Napoli Campione d'Italia 4-6-23". La data questa volta è quella del 4 giugno prossimo, ultimo giorno di Campionato, nel quale l'eventuale scudetto del Napoli sarà ormai certo. Il Club Azzurro quel giorno giocherà con la Sampodoria. Il Comune di Napoli e il Calcio Napoli stanno organizzando anche la festa ufficiale che si terrà nelle piazze della città, con i maxi-schermi, i calciatori e i cantanti.

