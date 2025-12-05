Nuova strada per collegare Tangenziale di Napoli e Centro Direzionale: eviterà il traffico di Gianturco

La traversa di via Gianturco oggetto di bonifica / Foto Ovidio Attanasio

A Poggioreale al via la bonifica con l'obiettivo di aprire una nuova strada che collegherà la Tangenziale di Napoli a via Taddeo da Sessa e al Centro Direzionale, bypassando la rotonda di Gianturco ed evitando così il traffico. Si tratta di una vecchia traversa abbandonata da decenni e infestata dalla vegetazione cresciuta in maniera spontanea e selvaggia, che si trova tra via Gianturco, con ingresso di fronte all'ex mercato ortofrutticolo. Proprio in questi giorni, la zona è oggetto di un radicale intervento di bonifica.

La Municipalità: "Avviata la bonifica, vogliamo riaprire quella strada"

"Per il momento stiamo procedendo alla pulizia e alla bonifica dell'area – spiega a Fanpage.it la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia – per consentire l'accessibilità. Al termine di queste operazioni, l'obiettivo della Municipalità e del Comune di Napoli è di riaprire la strada al traffico, in modo da andare a decongestionare la circolazione sulla rotonda di via Gianturco".

"Finalmente – commenta Ovidio Attanasio – chi dovrà andare dalla Tangenziale o dall'Autostrada al Centro Direzionale di Napoli non dovrà più imbottigliarsi alla rotatoria di via Gianturco/via Taddeo da Sessa. Si tratta di un progetto che stiamo seguendo da anni". "È un tratto di strada chiuso da più di vent'anni – spiega il consigliere municipale Carmine Stabile – che era stato invaso da folta vegetazione. È perpendicolare a via Gianturco e consentirà di confluire su via Taddeo da Sessa direttamente, senza attraversare l'incrocio".

Contemporaneamente, nella zona di Gianturco sono in corso le bonifiche nelle aree devastate dagli incendi degli scorsi mesi. "Si sta procedendo al diserbo e alla pulizia – conclude Caniglia – Dopodiché saranno recintate, in modo da impedire l'accesso ad estranei non autorizzati".