Nuota nelle acque del Cilento e trova un ordigno della Seconda Guerra Mondiale

Un ordigno bellico, risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato trovato in mare di Vibonati, in Cilento, in provincia di Salerno; a fare la scoperta, nella giornata di ieri, 20 luglio, è stato un bagnante che, mentre stava nuotando nelle acque della spiaggia della frazione di Villammare, ha notato un oggetto di oltre mezzo metro di lunghezza adagiato sul fondale; incuriosito, lo ha recuperato e trasportato a riva e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, i Carabinieri e la Polizia Municipale ed è stato chiaro che si trattava di una bomba, verosimilmente rimasta sul fondo del mare per oltre ottanta anni. L'ordigno, di forma cilindrica e lungo circa 60 centimetri, sarebbe privo di carica esplosiva, ma sono stati allertati gli artificieri per tutti i controlli del caso; il loro arrivo è previsto per la giornata di oggi, lunedì. In via cautelativa, naturalmente, l'area è stata messa in sicurezza e gli altri bagnanti sono stati fatti allontanare in attesa di chiarire la situazione con le verifiche tecniche.

"Abbiamo attivato subito tutte le procedure previste in questi casi, – ha detto il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli – attendiamo ora le indicazioni della Prefettura, che nella giornata di domani (oggi, 21 luglio, ndr) ci comunicherà le modalità di rimozione. Voglio comunque rassicurare i cittadini e i turisti – ha aggiunto – che la situazione è sotto controllo e non sussistono pericoli immediati per la popolazione".