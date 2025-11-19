Nubifragio su Sapri, strade allagate e scuole chiuse: salvata una famiglia di 5 persone

Foto dalla pagina Sapri una baia da conoscere e dintorni / Facebook

Un autentico nubifragio si è abbattuto su Sapri, nel Cilento, questa mattina: una pioggia intensa che ha causato allagamenti e disagi alla circolazione. Una famiglia di cinque persone è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati in casa: tra loro anche un bimbo di nove anni. Determinante l'intervento dei caschi gialli e della Polizia Locale, che li hamessi tutti in salvo dopo che la loro abitazione è stata invasa dall'acqua, che trasformato la città in una palude.

Il sindaco di Sapri ha disposto l'immediata chiusura degli istituti scolastici per motivi di sicurezza, mentre ad andare in tilt è stata anche la circolazione per le strade allagate in pieno centro. Tra le zone più colpite ci sono via John Fitzgerald Kennedy e il lungomare Italia lato nord, dove l'acqua ha portato con sé diversi detriti lasciandoli lungo la carreggiata; criticità segnalate anche in piazza Regina Elena di Savoia. Problemi causati anche dai materiali provenienti da monte, che portati dall'acqua hanno contribuito ad appresantire alcuni canali, che sono subito dopo straripati per le forti piogge di queste ore.

Non solo Sapri: tra Ascea e Velia strada bloccata a causa della caduta di due enormi piante di eucalipto, sradicate da una tromba d'aria e che hanno finito per ostruire la carreggiata. Massima allerta della Protezione Civile per le prossime ore in tutta la zona del Cilentano: le piogge continueranno inoltre in tutta la Campania per l'intera settimana. Un autunno improvviso che ha portato con sé il forte carico di piogge che finora aveva risparmiato la regione, lasciando invece settimane quasi estive.