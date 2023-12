Notte Bianca dei presepi a San Gregorio Armeno: botteghe aperte fino a mezzanotte e concerti il 7 dicembre Le botteghe dei presepi di San Gregorio Armeno aperte fino a mezzanotte giovedì 7 dicembre. Visite guidate alle chiese, concerti e spettacoli.

Notte Bianca dei presepi a San Gregorio Armeno giovedì 7 dicembre 2023. Le botteghe di San Gregorio Armeno e di Piazza San Gaetano resteranno aperte in via straordinaria dalle ore 15,00 fino a mezzanotte per il tradizionale allestimento del "Presepe all’Immacolata", protettrice speciale dei maestri artigiani pastorai e presepiai. Una tradizione che si tiene alla vigilia della Festa dell'Immacolata dell'8 dicembre. Previsti anche concerti e visite guidate alla Basilica di San Lorenzo e alla Congrega del Santissimo Crocifisso, presso San Paolo Maggiore.

Capuano: “Una tradizione secolare”

“Ricordo quando ero piccolo – racconta Vincenzo Capuano, presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno – con i miei nonni, mio padre, tutti appartenenti all’antica tradizione dell’arte presepiale, ci riunivamo finanche tutta la notte, se non erano completi i nostri presepi, in quanto l’8 dicembre dovevano essere pronti per il giorno dell’Immacolata. Una tradizione che si ripete oggi con i nostri figli, alla quinta generazione. Una vera notte bianca partenopea, che mette insieme tradizione, folklore ed innovazione, in una delle vie più importanti di Napoli”.

Il programma della Notte Bianca dei presepi

Nel corso della Notte Bianca, l’Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno presenterà “laboratori presso le botteghe”, con apertura della storica sede della Famiglia Capuano, dal 1840, grazie al Presidente Enzo Capuano.

Dalle 19 aperte le visite guidate alla Basilica di San Lorenzo, con il Parroco Frate Domenico Sportiello. Sarà aperta per visite guidate anche la Congrega del SS.Crocifisso presso San Paolo Maggiore con il Reverendo Priore Rosario Martusciello.

Alle ore 21 ci sarà un concerto spirituale Ensemble vocale Musico Spirto, con la direzione artistica di Biagio Terracciano, l’Ensemble di flauti dolci Anemos, direttore: Concetta Pellegrino.

Ci saranno inoltre gli Architetti del Paesaggio con Nabila Di Pilla, i quali disegneranno presepi animati in Piazza San Gaetano con colori naturali derivati dalle piante, donando un albero di Natale alla Parrocchia di San Lorenzo.

L’Associazione Unitas odv di Saviano, presenta una lotteria di beneficenza, grazie al Presidente Luciano Fuschillo partner dell’evento, insieme alle formidabili merlettaie de Il merletto di Isernia, l’arte nelle mani.